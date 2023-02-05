Gebze'de alkollü kişi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü kişi tarafından tabancayla vurularak yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Hacıhalil Mahallesi 1229/1 Sokak'ta kıraathaneden çıkan A.T., daha önceden tanıdığı G.T.'ye tabancayla ateş etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından ve kolundan yaralanan kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



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