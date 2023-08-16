Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocaeli'de ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Yeni Mahallesi Çifte Selviler Sokak'taki bir park girişinde A.K. idaresindeki 41 ANV 266 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlara çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Zarar gören ağaçların parçalarını ise belediye ekipleri topladı.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya

        Benzer Haberler

        Dünya Hafızlık Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek genç hafız, Suudi Ara...
        Dünya Hafızlık Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek genç hafız, Suudi Ara...
        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
        Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'nin çehresi kentsel dönüşümle değiş...
        Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'nin çehresi kentsel dönüşümle değiş...
        Kocaeli'de ormanlık alana dökülen tıbbi sarf malzemeleri temizlendi
        Kocaeli'de ormanlık alana dökülen tıbbi sarf malzemeleri temizlendi
        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Türk ve Japon akademisyenler, Marmara'da deprem risklerinin azaltılması içi...
        Türk ve Japon akademisyenler, Marmara'da deprem risklerinin azaltılması içi...