Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de atıl araziler üreticilere sağlanan destekle tarıma kazandırılıyor

        ŞAHİN OKTAY - "Sanayi kenti" olarak bilinmesine karşın yüzölçümünün yüzde 35'i tarım alanlarıyla kaplı Kocaeli'de atıl durumdaki araziler, çiftçilere sağlanan desteklerle tarımsal üretime uygun hale getiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de atıl araziler üreticilere sağlanan destekle tarıma kazandırılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞAHİN OKTAY - "Sanayi kenti" olarak bilinmesine karşın yüzölçümünün yüzde 35'i tarım alanlarıyla kaplı Kocaeli'de atıl durumdaki araziler, çiftçilere sağlanan desteklerle tarımsal üretime uygun hale getiriliyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2021 yılında nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi için Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi hayata geçirildi.

        TAKE çatısı altında İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Bakanlık tarafından desteklenen "Kuşkonmaz Demonstasyonu ve Geliştirilmesi", "Kandıra Enginar Yetiştiriciliği", "Körfez Kekik Yetiştiriciliğini Geliştirme", "Ormandan Gelen Lezzet Yaban Mersini", "Doğaya Saygılı Sağlığa Faydalı Aronya", "Kocaeli Salebine Kavuşuyor", "Ege Yıldızı Kocaeli'de Parlıyor" ve "Kocaeli Yeşeriyor" projeleriyle üreticilere destek sağlandı.

        Yüzde 75'i hibe olarak dağıtılan tohum, fide ve fidanların toprakla buluşturulması sonucu atıl durumdaki 800 dekar arazi 640 üreticiye verilerek tarıma kazandırıldı. Kentte yıl sonuna kadar bu rakamın 1100 dekara, sonraki süreçte ise 1500 dekara çıkarılması hedefleniyor.

        Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nin yüzde 35'ini tarım alanlarının oluşturduğunu söyledi.

        Küçük, TAKE projesi kapsamda atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi için üreticileri desteklerini kaydetti.

        Beyaz lahana, aronya, karnabahar, brokoli, kuşkonmaz, enginar, tritikale gibi ürünlerin fide ve tohumlarını çiftçilere dağıtarak 1500 dekar araziyi tarıma kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Küçük, "Şu ana kadar 800 dekardan fazla tarım alanını üretime kazandırmış bulunmaktayız. Yıl sonuna kadar yapacağımız çalışmalarda hedefimiz 1100 dekara ulaşmak." dedi.

        Küçük, tarım arazilerini kullanamayan çiftçilere de il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek projeden yararlanmaları çağrısında bulundu.

        - "Geniş kapsamlı aronya bahçeleri kurmayı düşünüyoruz"

        Körfez ilçesine bağlı kırsal Dikenli Mahallesi'nde bulunan atıl haldeki 3 dönüm arazisinde aronya yetiştiren Gürsel Işık 13 yıldır tarımla uğraştığını ifade etti.

        Işık, devletin fidanları ve damla sulama sistemini hibe olarak verdiğini belirterek, "350 fidan diktik. Şu an fidanlar üç yaşında. Ürünlerimiz de ilk hasat olmasına rağmen iyi. Burası çok taşlık bir bölgeydi. Atıl bir durumdaydı, kullanamıyorduk. Nasipse bu bölgede geniş kapsamlı aronya bahçeleri kurmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti

        Benzer Haberler

        DOSYA HABER/BALIKÇI BARINAKLARININ EMEKTARLARI - Mavi suların neferleri yıl...
        DOSYA HABER/BALIKÇI BARINAKLARININ EMEKTARLARI - Mavi suların neferleri yıl...
        Özel çocuklar engelleri kulaç atarak aşıyor
        Özel çocuklar engelleri kulaç atarak aşıyor
        Kocaelispor-Boluspor maçının ardından
        Kocaelispor-Boluspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Kocaelispor - Boluspor: 2-1
        Kocaelispor - Boluspor: 2-1
        Polis minibüsleri zincirleme kazaya karıştı: 5 yaralı
        Polis minibüsleri zincirleme kazaya karıştı: 5 yaralı