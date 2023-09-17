Kocaeli'de atıl araziler üreticilere sağlanan destekle tarıma kazandırılıyor ŞAHİN OKTAY - "Sanayi kenti" olarak bilinmesine karşın yüzölçümünün yüzde 35'i tarım alanlarıyla kaplı Kocaeli'de atıl durumdaki araziler, çiftçilere sağlanan desteklerle tarımsal üretime uygun hale getiriliyor.

ŞAHİN OKTAY - "Sanayi kenti" olarak bilinmesine karşın yüzölçümünün yüzde 35'i tarım alanlarıyla kaplı Kocaeli'de atıl durumdaki araziler, çiftçilere sağlanan desteklerle tarımsal üretime uygun hale getiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2021 yılında nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi için Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi hayata geçirildi.

TAKE çatısı altında İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Bakanlık tarafından desteklenen "Kuşkonmaz Demonstasyonu ve Geliştirilmesi", "Kandıra Enginar Yetiştiriciliği", "Körfez Kekik Yetiştiriciliğini Geliştirme", "Ormandan Gelen Lezzet Yaban Mersini", "Doğaya Saygılı Sağlığa Faydalı Aronya", "Kocaeli Salebine Kavuşuyor", "Ege Yıldızı Kocaeli'de Parlıyor" ve "Kocaeli Yeşeriyor" projeleriyle üreticilere destek sağlandı.

Yüzde 75'i hibe olarak dağıtılan tohum, fide ve fidanların toprakla buluşturulması sonucu atıl durumdaki 800 dekar arazi 640 üreticiye verilerek tarıma kazandırıldı. Kentte yıl sonuna kadar bu rakamın 1100 dekara, sonraki süreçte ise 1500 dekara çıkarılması hedefleniyor.

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nin yüzde 35'ini tarım alanlarının oluşturduğunu söyledi.

Küçük, TAKE projesi kapsamda atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi için üreticileri desteklerini kaydetti.

Beyaz lahana, aronya, karnabahar, brokoli, kuşkonmaz, enginar, tritikale gibi ürünlerin fide ve tohumlarını çiftçilere dağıtarak 1500 dekar araziyi tarıma kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Küçük, "Şu ana kadar 800 dekardan fazla tarım alanını üretime kazandırmış bulunmaktayız. Yıl sonuna kadar yapacağımız çalışmalarda hedefimiz 1100 dekara ulaşmak." dedi.

Küçük, tarım arazilerini kullanamayan çiftçilere de il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek projeden yararlanmaları çağrısında bulundu.

- "Geniş kapsamlı aronya bahçeleri kurmayı düşünüyoruz"

Körfez ilçesine bağlı kırsal Dikenli Mahallesi'nde bulunan atıl haldeki 3 dönüm arazisinde aronya yetiştiren Gürsel Işık 13 yıldır tarımla uğraştığını ifade etti.

Işık, devletin fidanları ve damla sulama sistemini hibe olarak verdiğini belirterek, "350 fidan diktik. Şu an fidanlar üç yaşında. Ürünlerimiz de ilk hasat olmasına rağmen iyi. Burası çok taşlık bir bölgeydi. Atıl bir durumdaydı, kullanamıyorduk. Nasipse bu bölgede geniş kapsamlı aronya bahçeleri kurmayı düşünüyoruz." diye konuştu.