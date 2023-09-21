Kocaeli'de işlenen nane, biberiye ve oğul otundan 70 çeşit ürün elde ediliyor ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli'de katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğini teşvik etmek amacıyla kentin 75 noktasında ekilen nane, biberiye ve oğul otundan gıda ve kozmetik alanları başta olmak üzere 70 çeşit ürün elde ediliyor.

ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli'de katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğini teşvik etmek amacıyla kentin 75 noktasında ekilen nane, biberiye ve oğul otundan gıda ve kozmetik alanları başta olmak üzere 70 çeşit ürün elde ediliyor.

Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında çiftçiler tarafından 1000 dekar alanda ekilen tıbbi nane, biberiye ve oğul otunun hasadı sürüyor.

Kadın işçiler tarafından toplandıktan sonra Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisine getirilen bitkilerden hazırlanan 70 farklı ürün, hem yurt içinde satılıyor hem de online satış platformları aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor.

Sekapark AŞ Genel Müdürü Bayram Karakuş, AA muhabirine, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatları doğrultusunda 2019'da Kandıra ilçesinde başladıkları çalışmaları çevre ilçelere de yaygınlaştırdıklarını, şu an 100 çiftçiyle 1000 dönüm alanda ekim yaptıklarını bildirdi.

- Bitki ekstratları üzerinde AR-GE ve üretim çalışması

Karakuş, "sözleşmeli tarım modeli" kapsamında çiftçilere alım garantisi verdiklerini ve dekar başına çiftçiye ödeme yaptıklarını belirterek, bu sene kekik üretimine başladıklarını da aktardı.

Ürünlerin katma değerini artırmak için İzmit ilçesinde kurdukları distilasyon (damıtma) tesisinde uçucu yağlarını elde ettikleri bitkileri, 7 kabinden oluşan kurutma sisteminden geçirdiklerini söyledi.

Karakuş, Büyükşehir Belediyesi Sekapark AŞ ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi işbirliğinde, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde kurulan "Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi"nde ise bitki ekstratları üzerinde AR-GE ve üretim çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Elde ettikleri yağlar ve ekstratlardan perakende sektörüne ürün kazandırdıklarını aktaran Karakuş, şunları kaydetti:

"Hem gıda grubu için hem kozmetik grubu için 70 civarı ürün elde ettik. Hedefimiz ürün sayısını sene sonuna kadar 100'e çıkarmak. Günlük kullanılan kozmetik ürünler de var, yerellik arz eden butik ürünler de. Örneğin naneli, biberiyeli pişmaniye çıkarttık. Şampuan, diş macunu, ağız gargarası benzeri ürünler elde ettik. Bunları bütün dijital platformlarda, kendi satış noktalarımızda ve marketlerde tüketicilerimize sunduk. Türkiye'nin birçok noktasında bulunuyoruz. Zaten dijitalden hem yurt içi hem yurt dışına satış yapıyoruz."

- "Bu sene 250 ton civarı yaş ürün elde edeceğiz"

Karakuş, geçen sene 150 ton civarında yaş ürün elde ettiklerine değinerek, şöyle konuştu:

"Bu sene de 250 ton civarı yaş ürün elde edeceğiz. Hedefimiz, ürünlerin çeşitliğini sağlamak, akabinde bu ürünlerden katma değeri yüksek yeni ürünler elde etmek. Bu şekilde hem projenin sürdürülebilirliğini sağlamak, hem çiftçiye katma değeri artırmak. Piyasaya çıkaracağımız gıda takviyesi ürünlerin de ham maddesini üretmek istiyoruz. Mümkün olduğu kadar en temiz, en sağlıklı ürünü ulaştıralım istiyoruz."

Organik sertifika kapsamında uluslararası itibar ve değeri bulunan bir firmayla çalıştıklarını vurgulayan Karakuş, ilk 2 sene yapılan çalışmaların başarılı geçtiğini, gelecek yıl, organik sertifikayla ürünleri piyasaya sunmayı planladıklarını dile getirdi.

Karakuş, ihracat süreciyle ilgili altyapı ve belgelendirme süreçlerini tamamladıklarını anlatarak, "Organik sertifikalandırma süreçlerimiz var. Tamamlanınca daha hazır hale geleceğiz. Hedefimiz 2024 yılında elde ettiğimiz ürünün ihracını sağlamak." dedi.

Tesiste 35 kişiyle çalıştıklarını, ihtiyaç durumunda saha çalışmaları için Büyükşehir Belediyesinden de her türlü desteği aldıklarını belirten Karakuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada 3500 metrekare alanda hizmet veriyoruz. 6 üretim tankı var. Bu kapasite 24 tanka kadar hazır. Sahada üretim arttıkça tank sayısını artırabileceğiz. Şu an günlük 18 ton işleme kapasitemiz var. Çevre illerden de ürünlerin işlenmesi noktasında talepler geliyor. Sektörün gelişmesi noktasında gelen tüm taleplere olumlu bakıyoruz. Türkiye'nin bu anlamda kapasitesi en büyük tesislerinden biri. İlimizdeki çiftçiye hitap ederken çevre illere de hizmet veriyoruz."