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        Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı bisikletli yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:46
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        Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı bisikletli yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.

        İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, yabancı uyruklu A.M'nin (18) kullandığı bisiklete çarptı.

        Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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