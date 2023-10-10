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        Tiyatro sanatçıları Ayla Algan ve Mehmet Atay 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı

        Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ve Mehmet Atay, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'nda söyleşi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:35 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:46
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        Tiyatro sanatçıları Ayla Algan ve Mehmet Atay 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı
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        Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ve Mehmet Atay, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'nda söyleşi yaptı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehir ve Kitap" temasıyla Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigali'nin modaretörlüğündeki "Şehrin Tiyatrosu" adlı söyleşide Algan ve Atay, katılımcılara geçmiş ile bugünün tiyatrosunu anlattı.

        Tiyatronun edebiyatla ilişkili olduğunu anlatan Algan, "Tiyatro komedi bile olsa içeriklerini insana iyi anlatan, insan varlığını kendi kendine tanıtan yapıya sahiptir." ifadesini kullandı.

        Algan, artık gençliğin ne isterse internetten bulabildiğine değinerek, teknoloji çağında zorluklara rağmen tiyatroyu ayakta tutmaya çalıştıklarını belirtti.

        Atay ise şehrin gerçek kültürel dinamiğinin tiyatrolar olduğunu vurgulayarak, "Şehirlerin demografik yapısı birden bire değişmeye başladı. Semtlerdeki insan profili değişti. Oyundan oyuna seyirci profilinin değiştiğini de görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Kocaeli'nin bu konuda çok şanslı olduğunu ifade eden Atay, katılımcılara "koltuklarda hiç boşluk bırakmayın" tavsiyesinde bulundu.

        İmza günleri, söyleşileri ve sahaflarıyla dikkat çeken fuar, 15 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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