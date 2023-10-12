"Gölcük ve Başiskele Turizm Rehberleri" tanıtım toplantısı yapıldı

Gölcük ve Başiskele belediyelerince "Turizm Rehberleri" tanıtım toplantısı düzenlendi.

Gölcük'te bir restoranda yapılan toplantıya, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Kaymakam Çakmak, yaptığı konuşmada, bölgede çok ciddi sanayi yatırımlarının yanı sıra önemli turizm alanlarının bulunduğunu söyledi.

Gölcük ve Başiskele'nin sanayi anlamında önemli ilçeler olduğuna işaret eden Başkan Sezer ise "Turizm anlamında da her iki ilçenin çok ciddi potansiyeli var. Şu an bulunduğumuz mekan da o yerlerden biri. Gölcük'te çok sayıda tarihi ve kültürel gezilebilecek mekanlar bulunuyor." dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Özlü ise her iki ilçenin de turizm anlamında insanlara doğal güzellikler sunduğunu ifade etti.