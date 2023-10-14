Çayırova'da yeni Aile Sağlığı Merkezi binası açıldı

Çayırova Belediyesi'nin desteğiyle yapılan Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi binası hizmete girdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle'de vatandaşlara hizmet verecek muhtarlık ofisi ve spor salonunun da yer aldığı merkezin açılış törenine, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, Türkiye'de sağlık alanında ciddi bir devrim gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydeti:

"34 senedir bu ülkede yöneticilik yapan, kırsal bir kesimde doğup büyüyen ve Türkiye'nin çektiği bütün sıkıntıları, ilaç almanın, hastanelere gitmenin ne kadar zor olduğunu bizatihi bilen ve yaşayan birisiyim. Allah'a hamdolsun bugün dünyanın birçok ülkesinde verilemeyen bütün sağlık hizmetlerini veriyoruz. Bu hizmetlerin verilmesinde fedakarca çalışan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."

Yavuz, kent özelinde her daim desteklerini hissettiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sağlık Bakanlığının, belediyelerin ve hayırseverlerin desteğiyle birçok sağlık kuruluşunu hizmete açacaklarını belirterek, "İlimizde ciddi ihtiyaç olan ağız ve diş sağlığı merkezlerimizi de yılbaşı itibariyle açmış olacağız. Kısacası hep beraber güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yapılan duanın ardından, protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilen tesis hizmete girdi.

Binanın giriş katında kadınlara özel spor salonu ile muhtarlık ofisinin yer aldığı tesisin ikinci katında ise Aile Sağlığı Merkezi yer alıyor.