13. Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi.

''Şehir ve Kitap'' temasıyla 7 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Fuar, 390 yayınevi, 102 sivil toplum kuruluşu ile 450'den fazla yazar ve şaire ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 988 bin 444 kişinin ziyaret ettiği fuarda tüm zamanların rekoru kırıldı.

Fuarda 750’den fazla söyleşi ve imza günü gerçekleştirildi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Saliha Erdim, Sevil Atasoy, Nurullah Genç, Ender Saraç, Mim Kemal Öke, Hande Fırat, Zafer Şahin, Turgay Güler ve Hakan Çelik de söyleşi ve imza günü düzenledi.