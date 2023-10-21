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        Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapımı devam eden fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:42
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        Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapımı devam eden fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yıldız Mahallesi Çağlayan Caddesi'nde yapım aşamasındaki fabrikada, yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.

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