Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapımı devam eden fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 21.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:42
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapımı devam eden fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldız Mahallesi Çağlayan Caddesi'nde yapım aşamasındaki fabrikada, yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.