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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 21:05 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:05
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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

        Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde, B.K. idaresindeki 16 AUS 072 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu V.E'ye (4) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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