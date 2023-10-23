Kocaeli'de taksiye çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksiye çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksiye çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde F.E.G. idaresindeki 41 APS 540 plakalı motosiklet, N.Ç. yönetimindeki 41 T 3329 plakalı taksiye çarptı.
Kazada motosikletin sürücüsü ile yolcu C.B. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.