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        Kocaeli'den kısa kısa

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gölcük ilçesinde kutlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:34
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        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gölcük ilçesinde kutlama töreni düzenlendi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunmasının ardından konuşan Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, şehitleri, gazileri şükran ve rahmetle andı.

        Cumhuriyetin milletin yazdığı eşsiz destanın adı olduğunu ifade eden Gültekin, "Cumhuriyet eşitlik, özgürlük, uygarlıktır. İnsanlık onurunu her şeyin üzerinde tutmaktır. Cumhuriyet cehalete, yoksulluğa, fakirliğe, çaresizliğe, karşı verilen mücadeledir." ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Başsavcısı Tayfun Akbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül, İlçe Jandarma Komutanı Mahir Sarıdağ, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Özsoy ve vatandaşlar katıldı.

        - Samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Karamürsel ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Semetler Mahallesi'nde R.G'ye ait samanlıkta yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Ekiplerin söndürdüğü yangın nedeniyle samanlıkta hasar meydana geldi.

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