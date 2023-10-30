Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de seyir halindeki çekicide çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki çekicide çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 20:28 Güncelleme: 30.10.2023 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de seyir halindeki çekicide çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki çekicide çıkan yangın hasara neden oldu.

        İnönü Mahallesi 1986/4 Sokak'ta Zeki E. idaresindeki 34 FAN 504 plakalı çekicinin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de motosiklet kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi
        Kocaeli'de motosiklet kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi
        Gebze'de zabıta ekipleri balık tezgahlarını denetledi
        Gebze'de zabıta ekipleri balık tezgahlarını denetledi
        Uygulamalı eğitim alan meslek liseliler, nitelikli personel olarak istihdam...
        Uygulamalı eğitim alan meslek liseliler, nitelikli personel olarak istihdam...
        Kocaeli'de altıncı kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandı
        Kocaeli'de altıncı kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandı
        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı
        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı