Kocaeli'de seyir halindeki çekicide çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki çekicide çıkan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 30.10.2023 - 20:28 Güncelleme: 30.10.2023 - 20:30
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki çekicide çıkan yangın hasara neden oldu.
İnönü Mahallesi 1986/4 Sokak'ta Zeki E. idaresindeki 34 FAN 504 plakalı çekicinin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.