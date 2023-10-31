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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 08:21 Güncelleme: 31.10.2023 - 08:21
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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Arapçeşme Mahallesi 1046/1 Sokak'ta K.Ö. idaresindeki 34 YL 1279 plakalı otomobil, G.Ç. yönetimindeki 41 ARC 520 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla özel hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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