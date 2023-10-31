Kocaeli'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı 8 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı 8 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Hürriyet Mahallesi 2035 Sokak'ta B.Ç. idaresindeki 34 CEY 691 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Y.K'ye (8) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kız çocuğu, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.