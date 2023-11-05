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        Kötü koku yaydıkları gerekçesiyle geri dönüşüm tesisleri protesto edildi

        Başiskele ilçesinde vatandaşlar, kötü koku yaydığı gerekçesiyle bölgedeki geri dönüşüm tesislerini protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:10 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:13
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        Kötü koku yaydıkları gerekçesiyle geri dönüşüm tesisleri protesto edildi
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        Başiskele ilçesinde vatandaşlar, kötü koku yaydığı gerekçesiyle bölgedeki geri dönüşüm tesislerini protesto etti.

        Kullar bölgesindeki Vezirçiftliği, Karadenizliler, Yaylacık, Mahmut Paşa ve Yeşilyurt mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, Vezirçiftliği Mahallesi'ndeki Fakülte Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

        Bir kimya fabrikasının önünde sona eren yürüyüşün ardından grup adına basın açıklaması yapan Vezirçiftliği Mahallesi Muhtarı Bahattin Aktepe, mahallelerinin 20 yıl öncesine kadar meyve ve sebze üretilen değerli tarım alanları olduğunu anlattı.

        Atık geri dönüşüm tesislerinin bölgeye gelmesiyle her şeyin tersine döndüğünü ifade eden Aktepe, "Plansızca kurulan tesisler önce toprağımızı işgal etti sonra yerleşim alanlarımızı yaşanılamayacak hale getirdi. Bugün pis kokudan nefes alamaz hale geldik." dedi.

        Aktepe, bölgeden geçen derede 20 yıl önce yüzüp, balık tuttuklarına dikkati çekerek, "Özellikle gece saatlerinde ve mütemadiyen günün her saatinde etrafa verdiği koku ve zehirli gazlar ile çevre kirliliğine neden olmaktadır. Ne balkonlarımıza çıkabiliyoruz ne de evimizin bahçesinde oturabiliyoruz. Okullarımızda çocuklarımız kötü kokudan dolayı büyük sıkıntılar yaşamaktadır." ifadesini kullandı.

        Yetkililerden soruna bir an önce çözüm bulmalarını isteyen Aktepe, geri dönüşüm ve kimya tesislerinin bölge dışındaki uygun alana taşınması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Yürüyüşe, söz konusu mahallelerin muhtarları ile sakinleri katıldı.

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