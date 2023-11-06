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        Kocaeli'de tırdan akaryakıt çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırdan akaryakıt çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 01:51 Güncelleme: 06.11.2023 - 01:51
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        Kocaeli'de tırdan akaryakıt çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırdan akaryakıt çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Sultanorhan Mahallesi küçük sanayi sitesinde polis ekipleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine kontrol için gittikleri tırın yanından kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.

        Tırdan akaryakıt çalmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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