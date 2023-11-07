"Potanın Perileri", 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne galibiyetle başlamak istiyor

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı için Kocaeli'de medya günü etkinliği yapıldı.

Elemelerde F Grubu'ndaki ilk maçında 9 Kasım Perşembe günü Kocaeli'de Slovakya'yı konuk edecek milli takım, hazırlıklarını bu kentte sürdürüyor.

Ay-yıldızlı ekip için karşılaşmanın oynanacağı İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen medya günü etkinliğinde konuşan başantrenör Ekrem Memnun, birinci olarak çıkmayı istedikleri grupta ilk hedeflerinin Slovakya maçını kazanmak olduğunu söyledi.

Sene ortasındaki pencere maçlarının milli takımlar ve kulüpler için zor süreç olduğunu belirten Memnun, oyuncuların konsantrasyonundan şu an itibarıyla çok memnun olduğunu dile getirdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü, karşılaştıkları son maçta Slovakya'ya mağlup olduklarını anımsatarak, "Çok köklü basketbol kültürü olan ülke. Bence değerinin altında, Avrupa basketbolunda saygı gören ülke. Çok çabuk ve hızlı oyuncuları var. Bize biraz ters olan bir basketbol oynuyorlar." diye konuştu.

Rakip takımı çok iyi tanıdıklarını ve kolay maç olmayacağını vurgulayan Memnun, şöyle devam etti:

"Biz kendi iyi olduğumuz yerleri ön plana çıkartarak, iyi olmadığımız yerleri saklamaya çalışarak hazırlandık. Bir tek sonuç için oynayacağız. Biz bu turnuvanın gediklisiyiz. Son dönemdeki bütün Avrupa şampiyonalarında varız. Tekrar olmak istiyoruz. Bunun için de içeride Slovakya maçını mutlaka ve mutlaka kazanmak için oynayacağız."

Memnun, İzmit seyircisinin kadın basketboluna büyük ilgisi olduğunu belirterek, bütün İzmit halkını milli takımı desteklemek için perşembe günü oynayacakları maça davet etti.

- Tilbe Şenyürek: "Takımın potansiyeline güveniyorum"

Milli basketbolcu Tilbe Şenyürek ise "Talihsizlikler nedeniyle kötü geçen 2023 Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştığımız son rakip Slovakya'ydı. Bu maç, o karşılaşmanın rövanşı niteliğinde. Bu durum bizi daha da hırslandırıyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanamadıklarını, alınan başarısız sonuçların ardından eleme maçlarını firesiz geçmek için çalıştıklarını vurgulayan Tilbe, "İzmit'te çok ciddi taraftar var. Onların da desteğiyle inşallah galibiyetle başlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tilbe Şenyürek, gruptaki en güçlü rakiplerinin Slovakya olduğunu ancak bunun diğer takımları küçümsedikleri anlamına gelmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Grubumuzun diğer gruplara göre aşırı zor olduğunu düşünmüyorum ama kötü sınav verdiğimiz Avrupa Şampiyonası'ndan sonra çok da rakip seçebilecek durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Arkadaşlarıma güveniyorum, takımın potansiyeline güveniyorum. Talihsizlikler bir sürü sebep, bir şekilde bu sınavlardan kalmamıza sebep oluyor. Artık inşallah düştüğümüz yerden kalkıp, eski günlerini özleyen kadın basketbol milli takımı olarak bu eleme maçları, akabinde de şampiyonada özlediğimiz basketbolu göstermek istiyoruz."

Bir diğer milli basketbolcu Şerife Alperi Onar da sezon devam ederken milli takıma geldikleri için tüm takımın hazır olduğunu, hazırlık sürecini çok verimli geçirdiklerini aktardı.

Slovakya maçını İzmit'te oynayacak olmalarının itici güç olduğuna değinen Şerife Alperi Onar, "İki sene önce burada Polonya maçını oynamıştık. İzmit'in gerçekten atmosferi çok güzeldi. Bu sene de aynı şekilde olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.