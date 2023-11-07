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        Kocaeli'de duruşmada tercümanı kesici aletle yaralayan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cinsel istismara uğrayan kız kardeşinin ölümüne ilişkin davanın duruşmasında, yabancı uyruklu sanığın tercümanını kesici aletle yaraladığı iddiasıyla yargılanan kızın ağabeyi, 8 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:00
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        Kocaeli'de duruşmada tercümanı kesici aletle yaralayan sanığa 8 yıl 4 ay hapis
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cinsel istismara uğrayan kız kardeşinin ölümüne ilişkin davanın duruşmasında, yabancı uyruklu sanığın tercümanını kesici aletle yaraladığı iddiasıyla yargılanan kızın ağabeyi, 8 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

        Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.A. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada söz verilen sanık E.A. olay günü aklında saldırı gerçekleştirmek olmadığını, karşısındaki kişinin ciddiyetsiz tavırlarının ardından sanık olduğunu düşünerek saldırdığını söyledi.

        Nefsine hakim olamayarak saldırdığını ve pişman olduğunu belirten E.A. "Karşımda duran kişi çok ciddiyetsiz bir şekilde 'Ben yapmadım, yere düştü.' diye konuşuyordu. Salon gerildi annem ağlamaya başladı. O anki duygumu tarif edemem, jileti nasıl aldım, saldırdım bilmiyorum. Nevrim döndü, nefsime hakim olamadım. Onu sanık sandım. Yaptığımdan pişmanım." diye konuştu.

        Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.

        Müşteki avukatı da sanığın ifadesinde aleyhe olan hususları kabul etmeyerek, cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak sanığın 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık hakkında, adli kontrol tedbiri ile yurt dışına çıkış yasağı kararı da uygulandı.​​​​​​​

        - Süreç

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, A.A. isimli kız, 12 Temmuz 2021'de evinin yakınındaki ormanlık alanda yol kenarında ağır yaralı halde bulunmuş, yaklaşık 4,5 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk otobüsünden indikten sonra evine doğru yürüyen kıza arkadan saldırdığı ve ormanlık alanda cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu M.A'yı (20) gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Eylül 2022'de görülen cinsel istismar davasının duruşmasında, savunma yapması için söz verilen sanık M.A. suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben öldürmedim, kendisi yere düştü" demiş, genç kızın ağabeyi E.A. sanığın savunmasını mahkeme heyetine aktaran tercüman İ.N'ye "Yalan söylüyorsunuz." diyerek cebinden çıkardığı kesici aletle saldırmıştı.

        Güçlükle durdurulan E.A, salondan çıkarıldıktan sonra gözaltına alınarak tutuklanmış, daha sonra ise tutuklulukta geçirdiği süre ve suç vasfının lehine değişme ihtimali göz önüne alınarak tahliye edilmişti.

        Olayda hafif yaralanan tercüman, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

        Mahkeme heyeti, olayın ardından duruşmayı ertelemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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