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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 00:00 Güncelleme: 08.11.2023 - 00:00
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        D-130 kara yolunun Barbaros Mahallesi mevkisinde, S.E.E. idaresindeki 34 HB 3302 plakalı cip ile yabancı uyruklu Hüseyin Elsaid idaresindeki 41 AJR 709 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ismi öğrenilemeyen bir bebek ve M.S. adlı kadın öldü, sürücüler ile otomobilde bulunan yabancı uyruklu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Bu arada, cipin ters istikamette seyrettiği öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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