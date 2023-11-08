Kocaeli'de "İklim Krizi Karbon Ayak İzi ve Biz" konferansı düzenlendi Kocaeli'de, Marmara Uluslararası İş İnsanları ve Müteahhitler Derneği (MARİMDER) ile Ankara Bilgi Teknolojileri tarafından "İklim Krizi Karbon Ayak İzi ve Biz" konferansı düzenlendi.

Kocaeli'de, Marmara Uluslararası İş İnsanları ve Müteahhitler Derneği (MARİMDER) ile Ankara Bilgi Teknolojileri tarafından "İklim Krizi Karbon Ayak İzi ve Biz" konferansı düzenlendi.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, dünyayı koruma ve sürdürülebilir gelecek inşa etmek sorumluluğunu paylaştıklarını belirtti.

Konferansın iklim krizi sorununu anlayıp çözüm yollarını tartışmak için kendilerine fırsat sunduğuna değinen Öğüt, "İklim krizi, karbon emisyonlarının artışı, deniz seviyelerinin yükselmesi, sıcaklık atışı, doğal felaketlerin yoğunlaşması gibi bir dizi etkiyi beraberinde getirdi. Karbon ayak izi her birimizin bu sorunun parçası olduğumuzu gösteren ölçüttür. Ancak unutmayalım ki, bu aynı zamanda değişim ve iyileştirme fırsatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy da Türkiye'deki araştırma enstitüleri ve üniversitelerin, çevre kirliliğinin öncelikle oluşmaması, varsa oluşan etkilerin ortadan kaldırılması konusunda gerekli bilimsel çalışmaları yürütecek yeterlilikte olduğunu dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç da Büyükşehir Belediyesinin sosyal yatırımların yanında sürdürülebilir çevre ve dirençli şehirlerle ilgili olarak da ciddi çalışmalar yaparak geleceğe adım attığını söyledi.

MARİMDER Genel Başkanı Ramazan Öztürk, iklim kriziyle tüm paydaşların içinde olduğu ortak mücadelenin gerekli olduğunu vurguladı.

- Fosil yakıtlardan kaynaklı emisyonların azaltılması iklim değişikliğiyle mücadelede önemli

Konferansın ilk oturumunun başkanı İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rana Atabay Kuşçu, "iklim kaynaması" olarak da adlandırılan süreci yaşadıklarını, sanayi devriminden bu yana gelinen süreçte küresel ısınmanın önem kazandığını ifade etti.

Yaşanan süreçle birçok kavramın hayatın içine girdiğine dikkati çeken Kuşçu, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği kavramının hayatın her yerinde karşımıza çıkan başlıklardan olduğunu savundu.

Kuşçu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın yeni yeşil büyüme stratejisi olarak tanımlandığını dile getirerek, dünyanın da bu büyüme stratejisine ayak uydurmasının istendiğini kaydetti.

"İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli hedefimiz küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak ve bu hedefi erişilebilir kılmak." diyen Kuşçu, bunun önemli ayaklarından birisinin de fosil yakıtlardan kaynaklı emisyonların azaltılması olduğunu ifade etti.

Konferans, yapılacak sunumların ardından sona erecek.