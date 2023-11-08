Kocaeli'de hafif ticari araçta çıkan yangın güvenlik kamerasınca görüntülendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yavuz Selim Mahallesi 405 Sokak'ta seyreden Veli Kayış idaresindeki 16 AN 450 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Aracı durduran sürücü müdahale ettiği sırada ön kısımdan alevler çıkmaya başladı.

Çevredekilerin de yardımıyla su ve yangın tüpüyle müdahale edilen yangın söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı yangında otomobilde hasar oluştu.

Yangın, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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