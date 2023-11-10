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        Kocaeli'de halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza araç kamerasına yansıdı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 21:17 Güncelleme: 10.11.2023 - 21:27
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        Kocaeli'de halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza araç kamerasına yansıdı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde B.A idaresindeki 34 NE 8501 plakalı otomobil, karşı istikametten sokağa dönen T.B idaresindeki 41 J 4052 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki S.E.T yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaralıyı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kaza anı halk otobüsünün araç kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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