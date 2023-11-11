Kocaeli'de eğlence mekanında rastgele tabancayla ateş açan 2 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında rastgele ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanına gelen 2 kişi tarafından etrafa rastgele tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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