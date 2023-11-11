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        Kocaeli'de eğlence mekanında rastgele tabancayla ateş açan 2 kişi gözaltına alındı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında rastgele ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 02:10 Güncelleme: 11.11.2023 - 02:10
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        Kocaeli'de eğlence mekanında rastgele tabancayla ateş açan 2 kişi gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında rastgele ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanına gelen 2 kişi tarafından etrafa rastgele tabancayla ateş edildi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelileri yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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