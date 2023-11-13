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        Kocaeli'de trafikte yol verme tartışmasından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:56 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:49
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        Kocaeli'de trafikte yol verme tartışmasından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 34 JC 4534 plakalı kamyonetle seyreden B.A. ile plakası ve kimliği öğrenilemeyen tırın sürücüsü, yol verme nedeniyle araçları durdurarak tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda B.A. sağ bacağından bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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