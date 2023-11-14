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        Kocaeli'de aranan 5 hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:43 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:02
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        Kocaeli'de aranan 5 hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö, B.T, Ö.G, B.Ç. ve N.K'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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