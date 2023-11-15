Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İzmit ilçesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, durumundan şüphelendiği A.E'nin üzerinde 22 gram bonzai, 44 gram metamfetamin, 6 gram skunk ile 1 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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