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        Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 01:09 Güncelleme: 15.11.2023 - 01:15
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        Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İzmit ilçesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, durumundan şüphelendiği A.E'nin üzerinde 22 gram bonzai, 44 gram metamfetamin, 6 gram skunk ile 1 gram esrar ele geçirdi.

        Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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