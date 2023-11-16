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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de kimyasal maddeden zehirlendiği şüphelenilen 14 kişiden 10'u taburcu edildi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kargo dağıtım merkezinde kimyasal madde bulunan kolilerden yaşanan sızıntı sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 10'u taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:28
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de kimyasal maddeden zehirlendiği şüphelenilen 14 kişiden 10'u taburcu edildi
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kargo dağıtım merkezinde kimyasal madde bulunan kolilerden yaşanan sızıntı sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 10'u taburcu edildi.

        Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'taki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde çalışanlar, gözlerinde yanma hissi ve kesif koku oluşmasının ardından şüphelendikleri kolileri dışarı taşıdı. Bu sırada içinde kimyasal "benzoil klorür" maddesi bulunduğu öğrenilen kolilerden sızma yaşandı.

        İş yerindeki 14 kişinin geçici zehirlenme yaşaması üzerine 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

        Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, kurulan karantina çadırında kimyasal maddeyle temas eden ve etkilenen kişilere müdahale etti.

        Dezenfekte çalışmasıyla kimyasaldan arındırılan çalışanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Gerekli kontrolleri yapılan çalışanlardan 10'u taburcu edilirken, sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 4 kişinin tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darıca ilçemizde bulunan bir kargo şirketinde teslim alınan paketten kaynaklı kimyasal gaz sızıntısı sonucu etkilenen 4 kargo çalışanı tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olay adli ve idari makamlar tarafından soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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