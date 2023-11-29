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        Kocaeli'de devrilen işçi servisindeki 9 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 09:09 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:17
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        Kocaeli'de devrilen işçi servisindeki 9 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde B.B. idaresindeki 41 P 2891 plakalı servis minibüsü yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile 8 işçi, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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