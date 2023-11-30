Kocaeli'de 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 iş yerinde yapılan aramada 7 ton kaçak akaryakıt bulundu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 iş yerinde yapılan aramada 7 ton kaçak akaryakıt bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 3 iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda, 7 tank içerisinde 7 ton kaçak akaryakıt bulundu.
Konuyla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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