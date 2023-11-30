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        Kocaeli'de 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 iş yerinde yapılan aramada 7 ton kaçak akaryakıt bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:40
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        Kocaeli'de 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 iş yerinde yapılan aramada 7 ton kaçak akaryakıt bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 3 iş yerinde arama yaptı.

        Aramalarda, 7 tank içerisinde 7 ton kaçak akaryakıt bulundu.

        Konuyla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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