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        Kocaeli Valisi Yavuz, "Halk Günü" buluşmalarında 1273 kişiyle görüştü

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Halk Günü" buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:32 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:35
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        Kocaeli Valisi Yavuz, "Halk Günü" buluşmalarında 1273 kişiyle görüştü
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Halk Günü" buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz'un vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla düzenlenen "Halk Günü" buluşması, bugün de devam etti.

        Makam Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2023 yılının son "Halk Günü" buluşmasında, ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

        Toplantıya katılan 9 vatandaşın sorun, şikayet ve taleplerini dinleyen Vali Yavuz, taleplerin çözülmesi için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

        Vali Yavuz, 2023 yılında düzenlenen 16 "Halk Günü" buluşmasında, 331 vatandaşla birebir görüşme sağladı.

        Kocaeli'de göreve başladığı günden bu yana düzenlenen 42 "Halk Günü" buluşmasında 1273 kişiyle görüşen Vali Yavuz, vatandaşlara talep ve sorunlarının çözümü noktasında yardımcı oldu.

        Kentte 18 Haziran 2020'de göreve başlayan Vali Yavuz, 5 bin 500'ün üzerinde dernek, vakıf, STK, iş insanı ve toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya geldi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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