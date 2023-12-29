Kuzenini tabancayla vuran şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDI

Kocaeli'ninİzmit ilçesi Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde lokanta işletmecisi kuzeni Burak Emre Alp'i tabancayla vurarak ağır yaralayan Samet Alp (34), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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