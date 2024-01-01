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        Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete girdi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil akaryakıt istasyonundaki markete çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 18:03 Güncelleme: 01.01.2024 - 18:08
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        Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete girdi
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil akaryakıt istasyonundaki markete çarptı.

        Ereğli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen E.C. (81), yakıt almak için pompaların bulunduğu alana yaklaştı.

        Sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu araç istasyonun marketine girdi. Markette alışveriş yapan Y.K. kazada hafif yaralandı.

        Yaralı ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılırken, istasyonun marketinde ve otomobilde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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