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        Kocaeli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle yaraladı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, eski eşi ile kavgayı ayırmaya çalışan kendi arkadaşını tüfekle yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 20:08 Güncelleme: 01.01.2024 - 20:15
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        Kocaeli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle yaraladı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, eski eşi ile kavgayı ayırmaya çalışan kendi arkadaşını tüfekle yaraladı.

        Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Yasin D, arkadaşı Kadir U. ile araçla seyir halinde giderken eski eşi Arzu Ç'yi gördü.

        Araçtan inen Yasin D, bilinmeyen nedenle eski eşiyle tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda Arzu Ç. ile kavgayı ayırmak isteyen Kadir U. tüfekle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Arzu Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Zanlı, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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