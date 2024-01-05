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        Kocaeli'de jandarma ekipleri geçen yıl aranan 6 bin 101 şüpheliyi yakaladı

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 6 bin 101 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:35
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        Kocaeli'de jandarma ekipleri geçen yıl aranan 6 bin 101 şüpheliyi yakaladı
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        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 6 bin 101 şüpheliyi yakaladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında adli makamlar tarafından arama kararı verilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, geçen yıl huzur ve güven uygulamaları ile yol kontrol ve aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 6 bin 101 şüpheliyi yakaladı.

        Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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