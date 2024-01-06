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        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesiyle hane ziyaretleri sürüyor

        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında, Çayırova ilçesinde ziyaretlerde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 09:39 Güncelleme: 06.01.2024 - 09:42
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        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesiyle hane ziyaretleri sürüyor
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        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında, Çayırova ilçesinde ziyaretlerde bulunuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un başlattığı projeyle, devletin şefkatine ihtiyaç duyan şehit yakınları, gaziler, yaşlı, engelli, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilerek, gönül köprüleri kurulmaya devam ediliyor.

        Bu kapsamda Çayırova ilçesinde hane ziyaretlerinde bulunan Vali Yardımcı Mustafa Ayhan'ın eşi Sevilay Ayhan, vatandaşlara Vali Yavuz'un selamlarını iletip, ailelerin sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

        Ziyaretleri sırasında rastladığı vatandaşlarla sohbet eden Sevilay Ayhan, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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