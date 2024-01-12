Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.

        Gaziler Mahallesi Şehit Özcan Demirci Caddesi'nde bir apartmanda V.Ç'nin oturduğu dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yakın arkadaşım yok, sevgilimi seçerim"
        "Yakın arkadaşım yok, sevgilimi seçerim"
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Candan kardeşler soruşturmasında flaş gelişme!
        Candan kardeşler soruşturmasında flaş gelişme!
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Transfere istifa rötarı!
        Transfere istifa rötarı!
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?

        Benzer Haberler

        12 ilde e-ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılıkta 41 şüpheli adliyede
        12 ilde e-ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılıkta 41 şüpheli adliyede
        ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ASLAN'IN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ
        ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ASLAN'IN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ
        Şehit Uzman Çavuş Aslan'ın ailesine acı haber verildi (2)
        Şehit Uzman Çavuş Aslan'ın ailesine acı haber verildi (2)
        Şehit Uzman Çavuş Aslan'ın ailesine acı haber verildi
        Şehit Uzman Çavuş Aslan'ın ailesine acı haber verildi
        Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehadet haberi Kocaeli'deki ailesine veri...
        Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehadet haberi Kocaeli'deki ailesine veri...
        Kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarpıp, takla attı: 1 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarpıp, takla attı: 1 yaralı