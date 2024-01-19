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        Kartepe ve Kartalkaya'da kayak sezonu yarıyıl tatiliyle hareketlenecek

        İBRAHİM AKTAŞ/MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kocaeli'deki Kartepe ile Bolu'daki Kartalkaya kayak merkezleri, yarıyıl tatilinde misafirleriyle hareketlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:00 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:00
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        Kartepe ve Kartalkaya'da kayak sezonu yarıyıl tatiliyle hareketlenecek
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        İBRAHİM AKTAŞ/MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kocaeli'deki Kartepe ile Bolu'daki Kartalkaya kayak merkezleri, yarıyıl tatilinde misafirleriyle hareketlenecek.

        Samanlı Dağları'nın zirvesi, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin aynı anda izlenebildiği Kartepe Kayak Merkezi, komşu il Sakarya ile kent merkezine 40, İstanbul'a da yaklaşık 100 kilometre mesafede yer alıyor.

        Yarıyıl sezonunda tam kapasiteyle hizmet vermesi beklenen tesiste tatilciler, ağaçların arasında oluşturulan pistlerde zirveden kayıyor. Kartepe'nin eşsiz doğasında yürüyüş yapma imkanı da bulan ziyaretçiler, zipline ve ATV turu gibi etkinliklerle tatillerine renk katıyor.

        Kayak merkezindeki otelin genel müdürü Erhan Dündar, Kartepe'nin zirvesinde yer alan otelin 1000 yataklı olduğunu ve 4 büyük restoranının bulunduğunu kaydetti.

        Merkezdeki 19 pist ile telesiyejlerin kayakseverlere açık olduğunu anlatan Dündar, "Biz de heyecanla sömestir tatilini bekliyoruz. Yoğun talep var, telefonlarımız susmuyor. Tatilciler ellerini çabuk tutmasını istiyoruz. Şu anda yüzde 70 doluluğa ulaştık. Zirveye gelen misafirlerimiz kayak ve snowboard sporunun yanı sıra kızak ve zipline gibi etkinlikleri de gerçekleştirebilir." diye konuştu.

        Kartepe'ye gelmek isteyenlerin D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan ulaşılabileceğine değinen Dündar, 3 farklı güzergahtan da Kartepe'ye gelindiğini söyledi.

        Dündar, hem Sapanca Gölü hem de İzmit Körfez'ini gören noktalarıyla Kartepe'nin eşsiz bir yer olduğuna işaret ederek, "Kartepe her mevsim tercih edilen bir yer ancak kışın karın yağmasıyla apayrı güzelliğe bürünüyor. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler hayranlıklarını gizleyemiyor. Tekrar tekrar Kartepe'ye gelmek istiyorlar." dedi.

        - Kartalkaya'da yarıyıl heyecanı

        İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerin arısında yer alan lokasyonuyla kayakseverlerin sıklıkla tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki oteller de yarıyıl tatili öncesi yoğun talep görüyor.

        Köroğlu Dağları'nın 2200 metre rakımlı zirvesinde bulunmasına rağmen ulaşımda sorun yaşanmayan merkezde 2 bin yatak kapasiteli 5 otel bulunuyor. Yeni yılla tatilcilerin talep gösterdiği Kartalkaya'da otellerdeki doluluk oranları rezervasyonlarla yüzde 80'e ulaştı.

        Konaklama ve günübirlik tatil için kayak merkezini seçen yerli ve yabancı tatilciler, kar kalınlığı 1,5 metreyi geçen toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yapıyor.

        Batı Karadeniz Otelciler Derneği (BAKTOD) Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, kayak sezonunun son yıllara göre iyi başladığını söyledi.

        Ergül, sezonun geçen yıl şubat ayına kadar sıkıntılı geçtiğini anımsatarak, yarıyıl tatili öncesi otellerdeki doluluğun yüzde 80'e ulaştığını kaydetti.

        Rezervasyonların sürdüğünü dile getiren Ergül, "Yapılan rezervasyonlarla yüzde 100 doluluk oranına ulaşırız. Karda hiçbir sıkıntımız yok. Yer yer 2 metreye kadar kar var pistlerde. Türkiye'de kayak merkezleri içerisinde en iyisi Kartalkaya." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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