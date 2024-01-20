Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü, güreşte yeni şampiyon adayları yetiştiriyor

        Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü, yağlı ve serbest güreşte yeni şampiyon adayları yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü, güreşte yeni şampiyon adayları yetiştiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü, yağlı ve serbest güreşte yeni şampiyon adayları yetiştiriyor.

        Kulüp, geçen yıl güreşte 11 maçta 3 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.

        Kulübün güreş antrenörü Ferhan Akkanat, Karamürsel Engin Çınar Spor Kompleksinde 9-17 yaş arasında 40 sporcuyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Antrenör Akkanat (61), AA muhabirine, Karamürsel'den şampiyon güreşçiler çıktığını belirterek, sporcuların Avrupa ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Gazanfer Bilge'yi, altın kemerli başpehlivanlar Aydın Demir'i ve Ahmet Taşçı'yı örnek aldığını söyledi.

        Kulüplerinin, ilçenin köklü kulüplerinden biri olduğunu ifade eden Akkanat, kulübün birçok spor branşında, değişik yaş gruplarında sporculara hizmet verdiğini dile getirdi.

        - "Çocukların ve ailelerin güreşe olan ilgisi çoğalıyor"

        Akkanat, Bilge, Demir ve Taşçı gibi nice şampiyonlar çıkarmayı hedeflediklerine aktararak, "Bilge, Demir ve Taşçı gibi rol model sporcular olduktan sonra güreş dikkati çekiyor. Çocukların ve ailelerin güreşe olan ilgisi çoğalıyor." dedi.

        Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Cihan Yardım'ın azimli çalışmalarına, sporcuların ve velilerin destek verdiğini aktaran Akkanat, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a katkıları için teşekkür etti.

        Akkanat, güreşte sezonun kapalı olduğu dönemde de haftanın 5 günü çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "İnşallah önümüzdeki sezonda, 2023 yılında kazandığımız başarının daha üstünde başarılar alacağız, sporcularıma güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Yağlı güreşte teşvik-1 kategorisinde başarılar elde eden Hüseyin Arda Karaduman (15) da "Aydın Demir ve Ahmet Taşçı ustalarım, benim idolüm. Onlar gibi ben de Karamürsel'e altın kemer getireceğim. Bunun için idmanlarımı aksatmadan sürdürüyorum." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cani baba 3 kadını katletmişti! Melike'yi de vurdular!
        Cani baba 3 kadını katletmişti! Melike'yi de vurdular!
        Kenetlenme için geri sayım
        Kenetlenme için geri sayım
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Karne gününde kahreden ölüm!
        Karne gününde kahreden ölüm!
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de barajda mahsur kalan genç kurtarıldı
        Kocaeli'de barajda mahsur kalan genç kurtarıldı
        PFDK´dan Kocaelispor´a 478 bin TL ceza
        PFDK´dan Kocaelispor´a 478 bin TL ceza
        Kocaeli'de fuhuş operasyonuna 9 gözaltı (2)              
        Kocaeli'de fuhuş operasyonuna 9 gözaltı (2)              
        Kocaeli'de silah kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı
        Kocaeli'de silah kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı
        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor
        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor