Bakan Yumaklı, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığında konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik' mottosuyla yola çıktı AK Parti. Yeni dönemde inşallah bütün zaferlerimiz buna yakışır nitelikte olacak." dedi.

Bakan Yumaklı, Kocaeli programı kapsamında Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Atıksu ve Geri Kazanım Tesisi'nde incelemede bulundu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Şahin Talus ve partililerle bir araya gelen Yumaklı, seçim sürecinin heyecanlı geçtiğini, adaylıklarla ilgili tatlı rekabetlerin yaşandığını ancak süreç bittikten sonra herkesin bir olup, elinden gelenin en iyisini yaptığını ve AK Parti'nin bu zamana kadarki davranış biçimine uygun hareket ettiğini anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Tahir Büyükakın'ı tebrik eden Yumaklı, AK Parti belediyeciliğinin bulunduğu yerler ile diğerleri arasında çok bariz farkların görüldüğünü, bunun, partinin yerel siyasette uyguladığı hizmet kalitesinin, vatandaşla hemhal olmasının ve sorunları çözmesinin sonucu olduğunu söyledi.

- "Önce hizmet, önce memleket, önce Türkiye demekten vazgeçmeyelim"

Bakan Yumaklı, Kocaeli'de çalışmalarından dolayı AK Partili belediyelere teşekkür ederek, "Sadece Kocaeli'de değil, Türkiye'nin bütün illerinde kendini gösterecek, 'Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini, beldelerini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. AK Parti'nin çok önemli bir farkı var. O da 21 yıldır kendini yenileyerek gelir ve kendini aşma yolunda yeni özgüveni, vizyonu ortaya koyar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "AK Parti kendiyle yarışan bir partidir" sözlerini hatırlatan Yumaklı, AK Parti'nin siyasi iktidarda ve yerel yönetimdeki başarısında mirasçısı oldukları değerlerin çok önemli etkisinin olduğunu vurguladı.

Bakan Yumaklı, "Yeter ki değerlerimiz ve memlekete hizmet etme yolunda bizler samimi olalım, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu hiçbir şekilde kaybetmeyelim. Önce hizmet, önce memleket, önce Türkiye demekten vazgeçmeyelim. AK Partili olmak böyle bir ruhu ifade ediyor." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin 31 Mart akşamı yerel yönetimlerde kendine has özelliği, hizmet kalitesi ve hizmet aşkıyla Kocaeli'de de zaferlerine yenisini ekleyeceğini dile getiren Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik' mottosuyla yola çıktı AK Parti. Yeni dönemde inşallah bütün zaferlerimiz buna yakışır nitelikte olacak." ifadesini kullandı.

- "Bakanlık olarak belediyelerimizle projeler geliştireceğiz"

Sadece Kocaeli'de son 21 yılda yaklaşık 7 milyar liralık tarımsal destek verildiğine işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Herkes Kocaeli'yi bir sanayi şehri olarak düşünür ama biz biliyoruz ki Kocaeli'nin çok önemli bölümü aynı zamanda tarım şehri. Bu anlamda da hem büyükşehir hem ilçe belediyelerimizin tarım yapan vatandaşlarımıza çok ciddi destekleri var. İnşallah bundan sonraki süreçte bakanlık olarak belediyelerimizle projeler geliştirerek çok daha verimli, çok daha kaliteli, çok daha sürdürülebilir tarım için hep birlikte çalışacağız, gayret edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 yıl önce gerçek belediyeciliği göstermesi, ondan sonra da ülke yönetimindeki vizyonu ve başarısının kendilerine sadece gıpta etmeyi değil, yapma, başarma ruhunu da verdiğinin altını çizen Yumaklı, "Bugün Türkiye'den bir kardeşimiz uzay çalışması yapıyorsa buna dil uzatmanın, farklı değerlendirmenin ya da küçümsemenin o işe herhangi bir zararı olmaz ama bugün, bu şekilde değerlendirenlerin küçüldüğü bir noktaya gelindiğini söylemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'taki seçimlerde el ele vererek muvaffak olacaklarını söyleyen Yumaklı, Kocaeli'deki belediye başkanı adayları ve teşkilat mensuplarına başarılar diledi.

Ziyarette, Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Veysal Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve partililer yer aldı.

Bakan Yumaklı, daha sonra MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Başkanı Kaan Şengil ve BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü'yü de ziyaret etti.

- Topraksız tarım serasında inceleme yaptı

Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne de ziyarette bulunan Yumaklı, burada Otomasyonlu Topraksız Tarım Serası Projesi hakkında bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, lise öğrencilerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla 750 metrekarelik topraksız alanda belli ürünleri yetiştirmek üzere çalıştığını anlattı. Örnek alan değil örnek olan ülke olmak için her alanda yarıştıklarını vurgulayan Yumaklı, bu konudaki en büyük güvencelerinin gençler olduğunu dile getirdi.

Gelecekte su ve toprak kullanımında yaşanabilecek kısıtları böylece aşabileceklerine değinen Yumaklı, "Vurguladığımız husus tam da bu. Şehirlerin öncelikle kendi ihtiyaçlarını iklim değişikliğinin ya da gelişen şehirlerin kısıtlarından bağımsız karşılayabilecek ortamlar oluşturması." dedi.

Bakan Yumaklı, kent tarımının başka bir alt başlığının da organize tarım bölgeleri olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Türkiye'de planladığımız 60'a yakın organize tarım bölgesi var ve bunların neredeyse yarısına yakını tüzel kişilik kazanmış durumda. Hatta bunlardan bazıları üretime de geçmiş ve ürünlerini pazarlara iletmek üzere hazırlıklarını yapmış durumda. Özellikle jeotermal enerji kaynaklarına yakın yerlerde tercih ettiğimiz organize tarım bölgeleri tarımsal üretimin içerisindeki en büyük maliyet kalemi olan enerji giderlerini düşürecek. İklimlendirmeden tutun da 12 ay boyunca üretim yapılmasını sağlayacak."

Hem organize tarım bölgeleri hem de topraksız tarımsal üretim yapılabilen seraların önemine işaret eden Yumaklı, bu kapsamdaki girişimleri ve özellikle belediyelerin ürünlerini pazarlara ulaştırma gayretlerini destekleyeceklerini de sözlerine ekledi.