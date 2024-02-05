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        Kocaeli'de okul bahçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde okul bahçesinde bıçaklı saldırıya uğraması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 20:23 Güncelleme: 05.02.2024 - 20:29
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        Kocaeli'de okul bahçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde okul bahçesinde bıçaklı saldırıya uğraması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Öğrenci velisi Murat T, Yenikent Mahallesi Tufan Sokak'taki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Murat T. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis olay yerinden araçla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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