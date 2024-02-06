"Devlet sporcusu" unvanlı başpehlivan Aydın Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1976, 1977 ve 1978 yıllarında 3 kez art arda başpehlivanlığı kazanan Demir, altın kemerin ebedi sahibi olmuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in katıldığı cenaze töreninde taziyeleri Demir'in eşi Nursel Demir kabul etti.

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