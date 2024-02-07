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        Kocaeli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 23:12 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:19
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        Kocaeli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde seyreden Haydar Ali C. idaresindeki 41 AFA 188 plakalı hafriyat tırı, tekerleğinin patlamasından dolayı bariyerlere çarptı.

        Ankara istikametinde seyreden Medet A'nın kullandığı 41 ARU 197 plakalı motosiklet yola savrulan bariyer parçalarına çarparak devrildi.

        Kazada sürücüler ile motosiklette ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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