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        Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor

        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:27 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:18
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        Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor
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        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

        İstanbul'a yaklaşık 1,5 saatlik uzaklığıyla yerli ve yabancı turistler için çekim alanı olan kayak merkezinde, kar kalınlığı 95 santimetre olarak ölçüldü.

        Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği, uzunluğu 450 ila 3 bin 500 metre arasında değişen 19 pistte tatilciler zirveden kayma imkanı buluyor.

        Merkezdeki otelin genel müdürü Erhan Dündar, sömestir tatilini yüzde 90'ın üzerinde kapasiteyle geçirdiklerini, tatilcilerin keyif almaları için hizmet ettiklerini söyledi.

        Kar yağışının bölgede aralıklarla devam ettiğini aktaran Dündar, Kartepe'nin diğer kayak merkezlerine göre İstanbul’a yakın olmasının avantajına değindi.

        Dündar, "14-15 Şubat'ta kar yağışı bekliyoruz. Şu an da 19 pistimiz kayak ve snowboard için elverişli, kayak ve snowboard yapmak için gayet uygun. Herhangi bir problemimiz yok. Beklediğimiz yağış sezonu uzatır gibi." dedi.

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