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        Kocaelispor, Skhirtladze'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Dinamo Tiflis'ten Davit Skhirtladze'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:37 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:37
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        Kocaelispor, Skhirtladze'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Dinamo Tiflis'ten Davit Skhirtladze'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Gürcistan Futbol Federasyonuna tescilli Dinamo Tiflis arasında profesyonel futbolcu Davit Skhirtladze'nin geçici transferi konusunda mutabakata varılmış olup kulübümüz ile Davit Skhirtladze arasında sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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