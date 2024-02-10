Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Proteo'nun adını taşıyan merkezde 2 binin üzerinde sahipsiz hayvan tedavi edildi

        SEFA TETİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı ekibin Adıyaman'da ölen köpeği Proteo'nun ismini taşıyan rehabilitasyon merkezinde, iki binin üzerinde hayvan tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:00 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Proteo'nun adını taşıyan merkezde 2 binin üzerinde sahipsiz hayvan tedavi edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SEFA TETİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı ekibin Adıyaman'da ölen köpeği Proteo'nun ismini taşıyan rehabilitasyon merkezinde, iki binin üzerinde hayvan tedavi edildi.

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne, 14 Şubat 2023'te Adıyaman'da görev yapan Meksikalı arama kurtarma ekibinin çalışmaları sırasında rahatsızlanarak ölen Alman çoban köpeği Proteo'nun adı verildi.

        Belediye Temizlik İşleri Müdürü Veteriner Hekim Muhammet Feyzi Karabıyık, AA muhabirine, Proteo'nun ölümünün ardından Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün talimatıyla merkeze köpeğin adının verildiğini söyledi.

        Karabıyık, aradan geçen 1 yıllık süreçte 4 bine yakın hayvanın merkeze girişinin sağlandığını, 2 binin üzerinde hayvana tedavi uygulandığını, bunlardan bir bölümünün de sahiplendirildiğini anlattı.

        14 Şubat'tan beri bakım evinin açık olduğunu belirten Karabıyık, "Proteo'nun adını vererek, yıllar geçtikten sonra da adını yaşatıp minnet duygumuzu göstermek istedik. 1450 köpeği kısırlaştırdık, 4 bine yakın köpek ve kedi girişi sağladık, iki binin üzerinde hayvana tedavi uyguladık." diye konuştu.

        Merkezin, sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin sorunların çözümü için hizmete alındığını vurgulayan Karabıyık, hem sahipsiz hayvanlara yararlı olmak hem de insanlarla canlılar arasında uyumu sağlamak için çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

        Karabıyık, Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni, Meksikalıların da sosyal medyadan takip ettiğini sözlerine ekledi.

        - "Donanım olarak çoğu hizmeti verebilecek durumdayız"

        Veteriner Hekim Ramazan Karagöz de belediyenin çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda yaralı ve hastalık bulunanlar başta olmak üzere hayvanların tedavilerini yaptıklarını kaydetti.

        Karagöz, sağlıklı hayvanları kısırlaştırdıklarını da belirterek, "Donanım olarak çoğu hizmeti verebilecek durumdayız. Asıl amacımız kısırlaştırmak olmasına rağmen hasta hayvanların tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Bazen kırık vakalar, tümörlü hayvanlar oluyor. Bunları gayretle yapmaya çalışıyoruz." dedi.

        Merkezin isminin Proteo olmasından dolayı olumlu tepki aldıklarını dile getiren Karagöz, "Sosyal medya hesabımıza Meksika'dan yorumlar yapılıyor. Bu bizim gururumuzu okşuyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kocaelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
        Kocaelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
        Gölcük'te yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
        Gölcük'te yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan servis şoförü öldü
        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan servis şoförü öldü
        Bakan Bak: Voleybolda zirveye yürüyen, voleybol ülkesi olan bir Türkiye var
        Bakan Bak: Voleybolda zirveye yürüyen, voleybol ülkesi olan bir Türkiye var
        Bakan Bak, Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği final maç...
        Bakan Bak, Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği final maç...
        Çatıdaki havalandırmadan girdikleri kuyumcu dükkanını soydular
        Çatıdaki havalandırmadan girdikleri kuyumcu dükkanını soydular