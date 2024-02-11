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        Kocaeli'de korkulukları aşıp alt yola düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde demir korkulukları aşıp istinat duvarının altındaki yola düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 13:49 Güncelleme: 11.02.2024 - 13:54
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        Kocaeli'de korkulukları aşıp alt yola düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde demir korkulukları aşıp istinat duvarının altındaki yola düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı.

        Ereğli Mahallesi Orkinos Sokak'ta A.A. idaresindeki 81 AAP 079 plakalı pikap, bir akaryakıt istasyonunun park alanındaki demir korkulukları aştı. Yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından alt yola düşen pikap, park halindeki 2 araca da zarar verdi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile araçtaki İ.A, sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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