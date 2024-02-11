Kocaeli'de korkulukları aşıp alt yola düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü ile araçtaki İ.A, sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ereğli Mahallesi Orkinos Sokak'ta A.A. idaresindeki 81 AAP 079 plakalı pikap, bir akaryakıt istasyonunun park alanındaki demir korkulukları aştı. Yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından alt yola düşen pikap, park halindeki 2 araca da zarar verdi.

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