Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza verildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası kesildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellenmesi kapsamında çalışma yürüttü.
Kartepe'de yapılan denetimlerde, iş yerinde kumar oynattığı belirlenen H.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uygulayan ekipler, kumarda kullanılan 2 bin liraya da el koydu.
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