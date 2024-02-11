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        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza verildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:47 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:57
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        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza verildi
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellenmesi kapsamında çalışma yürüttü.

        Kartepe'de yapılan denetimlerde, iş yerinde kumar oynattığı belirlenen H.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uygulayan ekipler, kumarda kullanılan 2 bin liraya da el koydu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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