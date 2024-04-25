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        Dilovası'nda kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:44 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:44
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        Dilovası'nda kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Dilovası Motosikletli Polis Timleri, 6 farklı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.Y'yi, (41) Dilovası ilçesinde yakaladı.

        Hükümlü, Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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