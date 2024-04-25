Dilovası'nda kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Dilovası Motosikletli Polis Timleri, 6 farklı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.Y'yi, (41) Dilovası ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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